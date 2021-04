Real Madrid - FC Barcelone : toujours pas d’Eden Hazard pour le Clasico

Roberto Martinez : "Eden Hazard ne sera pas opéré, il sera le meilleur joueur de l’Euro" -... Comme prévu, Eden Hazard, blessé au psoas droit, ne fait pas partie de la sélection de Roberto Martinez en vue des rencontres opposant les Diables Rouges au Pays de Galles, à la République tchèque et à la Biélorussie. Depuis l’annonce de la blessure du génie belge, la question d’une nouvelle opération est dans l’air et il semblerait que le Real Madrid et l’Union Belge aient des avis divergents quant à l’échéance d’un éventuel passage sur le billard. Le coach fédéral Roberto Martinez a tenu à mettre les choses au clair en conférence de presse.