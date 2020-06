Real Madrid - Eibar : Le Real entre en scène (Live commenté 19h30)

La Liga est de retour depuis quelques jours déjà, mais pour les fans du Real Madrid et d’Eibar, c’est ce soir qu’elle recommence ! Chaque équipe a une mission claire, Eibar doit parvenir à se sauver, le Real Madrid veut décrocher le titre.

En ce qui concerne ce titre tant convoité, le duel entre le Barça et les Madrilènes s’annonce vraiment intense… Et si un petit faux pas est permis au Barça, il n’est en rien pour le Real qui se doit de tout gagner s’il ne veut pas prendre le moindre risque.

Et après la large victoire de Lionel Messi et de ses coéquipiers à Majorque samedi soir (0-4), les troupes de Zinédine Zidane comptent provisoirement cinq points de retard sur les leaders de la Liga.

Tout comme leurs coéquipiers, Thibaut Courtois et Eden Hazard sont attendus au tournant. Si le gardien est parvenu à convaincre petit à petit dans les cages des Merengues, l’arrivée d’Eden Hazard a laissé un goût de trop peu, principalement en raison des blessures qu’il a subies. Désormais, il est fit et en pleine forme et son club compte sur lui plus que jamais.

Le Real parviendra-t-il à doubler le Barça dans la course au titre ? Premier élément de réponse, ce soir, à 19h30.