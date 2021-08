Real Madrid : Eden Hazard va-t-il enfin débuter une saison en Liga ?

Jamais deux sans trois… Un adage qu’Eden Hazard aimerait bien faire mentir ! Après avoir manqué à chaque fois (soit à deux reprises) le début de la Liga depuis qu’il est arrivé au Real Madrid à l’été 2019, le Diable rouge espère pouvoir débuter la saison sur le terrain cette fois. Mais s’il est rétabli et en forme, il n’a pas beaucoup de minutes de football dans les jambes. ►►► À lire aussi : Diables Rouges – Real Madrid : Eden Hazard de retour à l’entraînement

Pas le moindre temps de jeu en amical

Le Real Madrid n’a pas misé beaucoup sur les matches amicaux en présaison cette année, et c’est le moins que l’on puisse dire. Deux petits matches et puis s’en vont. Un premier face aux Glasgow Rangers (avec une équipe de "remplaçants"), un second face à l’AC Milan (avec une équipe plus proche de l’équipe première). Pour ces deux rencontres, pas la moindre trace d’Eden Hazard, ni sur le terrain, ni sur le banc. Revenu de vacances le 27 juillet dernier, les timings se sont peut-être avérés un rien trop serrés pour le Belge. Car malgré cette absence en présaison, Hazard s’entraîne avec le groupe, il est rétabli de sa blessure contractée en huitième de finale de l’Euro face au Portugal. Il serait même "en pleine forme", si on en croit les derniers articles de Marca, à ce sujet. Ainsi que les vidéos et photos publiées par le Real Madrid lui-même. On est donc en droit d’espérer voir le Belge aligné d’entrée cette saison, contrairement aux précédentes.

2019, 2020 : premiers matches manqués, présages de saisons ratées ?

On s’en souvient, Eden n’avait pas vraiment brillé ni eu l’occasion de briller en début d'exercice lors des deux dernières saisons. Il faut dire que les choses avaient vraiment mal commencé entre le Belge et le club de ses rêves. Débarqué en juillet 2019, il avait été vivement critiqué pour son état de forme à la reprise quelques semaines plus tard. Il n’avait pas débuté la saison en raison d’une petite lésion musculaire. Il avait fallu attendre la quatrième rencontre pour le voir monter au jeu. Mais il avait surtout été fortement critiqué pour ses débuts. Jugé trop gros, pas assez rapide, il avait subi les foudres des socios mais aussi de la presse madrilènes qui critiquaient son hygiène de vie pendant ses vacances. Même s’il avait rapidement perdu ses kilos superflus, Hazard a gardé cette étiquette de bon vivant sur place depuis lors, ce qui ne l’a pas aidé pendant ses longues et nombreuses périodes de convalescence. Le début de saison ne s’est pas vraiment mieux déroulé en 2020 pour Eden. La Liga avait repris ses droits tardivement en raison du décalage de l’exercice précédent perturbé par le Coronavirus. Une nouvelle fois, Hazard était absent à cause d’une lésion musculaire. Il avait fallu attendre le septième match en Liga pour revoir le Belge en action, il en avait d’ailleurs profité pour inscrire un petit but. Mais cette absence en début de saison lui avait notamment fait manquer le Clasico face au Barça. Puis la saison avait une nouvelle fois été bien pourrie, entre blessures, espoirs et découragements.

Et si cette saison était la bonne ?

Les plus superstitieux se réjouiront pour Eden Hazard et pour le Real Madrid de ne pas devoir disputer le match d’ouverture de La Liga, qui tombe cette année le vendredi 13 août. Cette tâche est laissée à Valence et Getafe. Mais malgré tout, la première rencontre du championnat espagnol arrive vite : ce sera ce samedi 14 août face à Alaves. Trop court pour Hazard ? Théoriquement non. Mais le joueur manque peut-être un peu trop de rythme pour commencer la rencontre. Carlo Ancelotti pourrait choisir de le faire monter en cours de match, c’est même sans doute le scénario le plus probable. Il s’agirait déjà d’une belle avancée en comparaison avec les deux saisons qui viennent de s’écouler. Et qui sait d’un présage annonciateur d’une bonne saison du Belge ? On est en droit de l’espérer, même si la prudence est toujours de rigueur. Espoirs après espoirs, on a un peu de mal à y croire désormais pour Eden Hazard. Non pas par manque de talent, loin de là, mais il faut bien avouer qu’il a joué de malchance depuis le début de son aventure madrilène. On aimerait voir le Hazard de Chelsea et des Diables revenir à son meilleur niveau. Pour les amateurs de football en général, les supporters du Real, mais avant tout pour le joueur. À 30 ans, il lui reste forcément de belles choses devant lui.