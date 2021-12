Real Madrid : Eden Hazard et Karim Benzema répètent leurs gammes avec justesse à la veille d’une titularisation attendue du Belge

Real Madrid : Eden Hazard perfectionne sa connexion avec Karim Benzema à la veille d'une... Après trois mois, Eden Hazard va enfin retrouver le plaisir de la titularisation avec le Real Madrid ce dimanche face à Cadix. Si le joueur a conscience qu'il profite des différents forfaits dus au Covid au sein de son équipe, il semble surmotivé et bien décidé à saisir sa chance. Le Belge a partagé dans sa "story" Instagram une petite vidéo d'une combinaison entre lui et Karim Benzema à l'entraînement. Les deux joueurs ont répété leurs gammes avant la rencontre de ce dimanche, Eden délivre un assist trois étoiles au Français qui envoie la balle au fond des filets. On peut également se rendre compte sur cet extrait que le Diable rouge semble particulièrement affûté physiquement.