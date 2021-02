Real Madrid : Eden Hazard de retour à l'entraînement

Eden Hazard, qui s’était blessé la semaine dernière, est déjà de retour à l’entraînement avec le Real Madrid.



Bonnet visé sur la tête, le capitaine des Diables figure dans la galerie de photos de la séance du jour postée sur son site internet par le club madrilène. Il apparaît en compagnie de Grégory Dupont, le responsable de la préparation physique du Real.

►►► À lire aussi : Alex Teklak : "La Premier League n’a-t-elle pas usé Hazard ?"

►►► À lire aussi : Hazard : "J'espère pouvoir encore jouer 5 ou 6 ans"

Pendant que ses équipiers se sont exercés en vue du match contre Valence (possession, la circulation du ballon, le pressing et la sortie de balle), Eden a "alterné travail en dehors et sur la pelouse", précise le club merengue.



Il est évidemment bien trop tôt pour envisager un retour en compétition. Mais le revoir déjà en action est une très bonne nouvelle. Il s’était blessé au niveau du quadriceps de la jambe gauche et son indisponibilité était évaluée à plusieurs semaines.



Miné par les blessures, Hazard a déjà manqué 18 rencontres cette saison.