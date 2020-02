Real Madrid – Celta Vigo : Hazard titulaire (LIVE Commenté 21h00)

Après plus de 3 mois d’absence et 16 rencontres passées à l’infirmerie, Eden Hazard est enfin de retour. Il ne reste plus qu’à Zidane à le titulariser afin de voir l’ancien de Chelsea retrouver ses sensations à moins d’une semaine des 1/8e de finale de la Ligue des Champions face à City.

Quoi de plus normal donc que de voir Eden grappiller au moins quelques minutes voir plus lors de la 24e journée de Liga. Madrid reçoit le modeste Celta Vigo, 17e au général. Un adversaire abordable pour Eden et son équipe. De quoi remettre en confiance l’ailier avant la réception de Manchester City, mercredi prochain.

Un match qui devrait permettre aussi à Thibaut Courtois de confirmer son titre de meilleur joueur du mois de janvier. Avec seulement 14 buts encaissés en 23 journées, le portier est en partie responsable de la première place du Real au classement général. Une place qu’il faudra tenir, car le Barça n’est qu’à trois points et affrontait hier Getafe, surprenant 3e.