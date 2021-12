Real Madrid – Cadix : Hazard titulaire à côté de Benzema et Vinicius (Live commenté 21h)

Eden Hazard va enfin recevoir sa chance. La question ne se posait presque plus ces dernières semaines, le Belge étant d’office relégué sur le banc, mais six cas de Covid (minimum) dans l’équipe du Real Madrid vont forcer Carlo Ancelotti à remanier un peu son équipe pour la réception de Cadix. Marcelo, Luka Modric, Rodrygo, Bale, Asensio et Lunin ont tous été testés positifs et seront absents ce dimanche.

Le technicien italien va donc devoir faire quelques adaptations tactiques… qui pourraient bénéficier à Eden Hazard qui n’a plus été titularisé en Liga depuis le 19 septembre face à Valence. Trois mois donc. Une éternité pour un joueur du calibre du Diable, même dans une très mauvaise passe. Il espère sans doute disputer un maximum de minutes ce dimanche.

Cette rencontre se déroule dans le cadre de la dix-huitième journée de Liga.