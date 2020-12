Real Madrid - Athletic Bilbao : Courtois pour garder le zéro, Hazard toujours absent (LIVE commenté 22H)

Le Real Madrid accueille ce mardi soir l'Athletic Bilbao dans le cadre d'un match avancé de la 19ème journée de Liga. Les troupes de Zinedine Zidane restent sur trois victoires consécutives et trois clean sheets toutes compétitions confondues, et trois jours après leur succès lors du derby face à l'Atlético, il faudra confirmer face aux Basques... Suivez la rencontre en direct commenté dès 22H !

Le Real Madrid a profité de ses derniers résultats pour revenir à trois points de la première place conjointement occupée par la Real Sociedad (qui compte un match de plus) et l'Atlético Madrid (qui compte un match de moins).

L'entraîneur français l'a souligné lundi en conférence de presse, son équipe est "dans une spirale positive", et il souhaite que cela reste le cas. "Face à l'Atlético, on n'a rien gagné de plus que trois points, et il y a de nouveau trois points en jeu ce mardi. Nous travaillons dur à l'entraînement, mais honnêtement, rien n'a changé ces derniers temps. Nous savons que cette saison est et sera difficile, mais nous devons gagner et être les meilleurs, cela ne changera jamais."

Zinedine Zidane a sélectionné vingt joueurs pour affronter l'Athletic Bilbao. Eden Hazard, qui se remet d'une blessure musculaire et vient de reprendre l'entraînement, n'en fait pas encore partie. Mais Zizou aura bien besoin du Diable Rouge dans les semaines à venir, puisque les Madrilènes n'auront pas le temps de souffler avec cinq rencontres programmées entre le 20 décembre et le 10 janvier.