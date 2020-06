Real-Barça, la pression a changé de camp en tête de la Liga

En cinq journées, la face de la course au titre en Liga a été modifiée. Le FC Barcelone en tête à la reprise a trébuché à deux reprises et a vu son avance se muer en retard. Sans toujours briller mais invariablement vainqueur, le Real en a profité pour reprendre la main.



Au cœur d’un mois de mai où le sport était encore à l’arrêt, Thibaut Courtois bouillait d’impatience et d’ambition. "On veut reprendre la compétition et se battre pour le titre", clamait-il avec son franc-parler habituel. Pour lui pas question d’attribuer le titre au Barça. Et même si rien n’est joué, le temps est en train de lui donner raison. A six matches de la fin, Madrid mène la danse au classement avec deux unités de plus que le FCB.



Le confinement a permis d’effacer les stigmates de la défaite face au Betis dans les têtes madrilènes. Les Merengues se sont recentrés, reconcentrés pendant le break forcé. Ils ont resserré les liens pour se présenter forts et unis à la reprise.



Un Real implacable



Porté par son guerrier Ramos (3 buts) et un Benzema "dans la zone" (3 buts, un assist), Madrid évite les obstacles les uns après les autres. Avec un coup de pouce des arbitres diront certains.