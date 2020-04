Rakitic furieux sur le Barça : "Je ne suis pas un sac de patates !"

Le milieu de terrain croate du FC Barcelone Ivan Rakitic aimerait pouvoir terminer la saison 2019-2020 mais ne voit pas comment elle pourrait aller à son terme, en raison de la pandémie de coronavirus.

"Oui, j'ai envie (de finir la saison), mais ce qui n'est pas clair pour moi c'est de savoir si cela va être possible", a interrogé Rakitic dans un entretien publié par le Mundo Deportivo. "Il faudra essayer, c'est sûr. L'envie, elle est là, parce qu'on allait aborder la phase la plus importante (de la saison) donc ce serait vraiment dommage de ne pas aller au bout", a ajouté l'élément droitier de 32 ans.

Alors que l'Espagne envisage de finir la saison en disputant les matches à huis clos, Rakitic affirme que les joueurs veulent "jouer dans des stades pleins et avec tous nos supporters à nos côtés. Mais la question n'est pas vraiment de savoir ce que l'on veut, mais de savoir ce qu'il sera possible de faire", a expliqué le natif de Rheinfelden, en Suisse.

Cité, une nouvelle fois sur le départ, le Croate a aussi abordé ce thème. Et il n'est pas content du tout. "J'espère que je pourrais aller au bout de ma dernière année de contrat (ndlr : fin de contrat en juin 2021 donc). Si ce n'est pas possible, alors on devra s'asseoir à table pour en discuter. Si la direction veut que je parte, elle n'a qu'à le dire. Je ne suis pas un sac de patates avec lequel on fait ce qu'on veut ! Je veux être dans un club où l'on me veut, où l'on me respecte et où l'on a besoin de moi", a précisé Rakitic, que les rumeurs envoient au PSG, à l'Inter ou au FC Séville.