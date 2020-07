Quatre minutes et puis s'en va, l'exclusion précoce d'Ansu Fati a failli coûter cher au Barça

Une touche de balle en 4 minutes et 47 secondes. La prestation d'Ansu Fati face à l'Espanyol Barcelone mercredi soir peut facilement être résumée. Exclu à la 50e après être monté au jeu à la mi-temps, le petit prodige du Barça n'a pas filé le coup de main espéré par Quique Setien aux Blaugranas, incapables de réaliser une seule frappe cadrée en première période.

Heureusement pour Fati, le FC Barcelone est tout de même parvenu à s'imposer 1-0 grâce à un but de Luis Suarez (56e) pour ainsi revenir provisoirement à un point du Real Madrid qui reçoit Alaves vendredi.

En recevant la rouge pour un coup de crampon sur le tibia d'un adversaire, Fati est devenu le deuxième plus jeune joueur de Liga a être exclu au 21e siècle à 17 ans et 251 jours. Juste derrière Marc Muniesa (17ans et 57 jours).

Cette performance en termes de précocité ne restera sans doute pas sans conséquences comme l'a expliqué l'entraîneur du Barça Quique Setien. "Vu les difficultés que l'on avait, on espérait que l'entrée d'Ansu allait nous donner de la latitude sur les côtés, des espaces dans l'axe, des options en un-contre-un... Mais le plan est tombé à l'eau avec son expulsion, c'est dommage. (Après son carton rouge), il a eu beaucoup d'humilité, il est venu me parler, me dire qu'il était vraiment désolé de ce qu'il s'est passé. C'est sûr que ça va l'affecter, on verra quelle sera sa sanction."