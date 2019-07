Premiers face-à-face Courtois-Hazard à l'entraînement du Real Madrid

Après avoir passé une longue période ensemble à Londres sous le maillot de Chelsea, Thibaut Courtois et Eden Hazard se retrouvent à présent dans l’effectif du Real Madrid. Le club et nos deux Belges sont actuellement en pré-saison au Canada où les entraînements s’intensifient pour tous les joueurs qui composent le noyau.

Le gardien madrilène a eu le "plaisir" de se retrouver de nouveau face aux frappes d’Eden Hazard. Ce dernier que l’on voit beaucoup sur les nombreuses vidéos postées par son nouveau club. Décontracté et appliqué.

A l’entraînement comme en match, il est attendu du côté de Madrid qu’Eden, en plus des très nombreuses qualités qu’il possède déjà, marque encore plus qu’auparavant. Qui mieux que notre gardien national face à lui pour l’y entraîner ? Thibaut Courtois dont on dit qu’il devrait avoir les faveurs de Zidane cette saison… On aura un aperçu du onze à venir lors des premiers matches de préparation du club en International Champions Cup contre le Bayern (21/07), Arsenal (24/07) et l’Atlético de Madrid (27/07).