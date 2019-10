Première sélection du prodige Ansu Fati avec les Espoirs espagnols

Le jeune prodige du FC Barcelone, Ansu Fati, a joué mardi ses premières minutes avec la sélection espagnole des Espoirs lors de la victoire 2-0 contre le Monténégro en qualifications à l'Euro-2021 de la catégorie d'âge.

L'ailier de 16 ans et 11 mois est entré en jeu à la 79e minute pour devenir le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la sélection Espoirs espagnole après Bojan Krkic, alors âgé de 16 ans et neuf mois.

Natif de Guinée-Bissau et récemment naturalisé espagnol, Ansu Fati est dans le viseur du sélectionneur national Robert Moreno qui n'exclut pas de faire appel à lui pour l'Euro l'année prochaine.

"Aujourd'hui rien n'est à exclure, et nous verrons l'été prochain", a déclaré Moreno en conférence de presse.