Pire départ depuis 33 ans pour le Barça, imprécis et "grotesque" défensivement

Une disparité frappante qui traduit le criant manque d’efficacité des Catalans devant le but et l’extrême fébrilité défensive. "Le deuxième but que nous avons encaissé n’est pas à la hauteur d’un club comme le nôtre", a réagi l’entraîneur Ronald Koeman après avoir vu la boulette collective qui leur a été fatale.

Une erreur qui a fait couler beaucoup d'encre en Espagne et en Catalogne plus précisément. Pour le Diario AS, le Barça s'est "suicidé à Cadix" tandis que le Catalan 'Sport' évoque des erreurs défensives grotesques et un "carnaval avant l'heure" dans le ville du carnaval Cadix.

L'efficacité offensive des Barcelonais est elle aussi finie sous la loupe. Avec 148 ballons perdus, les Catalans n'ont jamais été aussi imprécis cette saison. Lionel Messi a lui aussi été habituellement imprécis avec 29 ballons rendus à l'adversaire.

"Nous avons vu une équipe sans idées ni solutions", écrit 'Sport' tandis que le 'Mundo Deportivo' a mis en évidence le "chaos tactique" des dernières minutes avec trop d'éléments offensifs "amassés" à l'avant : Trincao, Messi, Griezmann, Dembélé, Braithwaite ou encore Pedri.

"Si on ne progresse pas dans la gestion de nos temps forts et de nos temps faibles lors de certains matches à l’extérieur, on ne pourra rien dire d’autre (que le titre en Liga est d’ores et déjà perdu)", a constaté Koeman samedi.

En Ligue des Champions, le Barça n'a en revanche connu aucun accroc avec cinq victoires en autant de matches. Il ne manque qu'une pièce pour compléter le puzzle : un bon résultat face à la Juventus mardi afin de réussir le sans faute et garder la première place du groupe.