Philippe Albert : "Un duo Messi – De Bruyne à Manchester City ? Ça peut faire très mal !"

Philippe Albert était l’invité du Facebook Live de La Tribune ce lundi soir. Notre consultant nous a confié son ressenti sur le feuilleton Lionel Messi.

"C’est toujours triste de voir l’icône d’un club partir de cette façon. Mais il faut se dire que le Barça, sans Messi, n’aurait pas autant de trophées dans sa vitrine… Le Barça doit beaucoup à Messi. Et lors des derniers mois, avec ce qu’il s’est passé, le changement d’entraîneur, des transferts qui n’ont pas été à la hauteur (Braithwaite par exemple, incapable d’aligner quelques jonglages lors de sa présentation). Quand vous êtes Messi, que vous avez tout gagné depuis 14-15 ans et que vous devez jouer avec des gars pareils ce n’est pas évident non plus… Ce n’est pas à la hauteur du Barça."

Philippe n’a pas été convaincu par Antoine Griezmann non plus : "Ils l’ont payé plus de 100 millions d’euros et ce qu’il a fait cette saison est largement insuffisant."

Le climat général n’était pas en faveur d’une prolongation de la belle aventure de Messi : "Le problème c’est que le club veut se séparer de Suarez avec qui Messi s’entend vraiment bien. Donc je crois que Messi a fait le tour là-bas. C’est une histoire d’amour qui, comme souvent, se finit mal."

Notre consultant a une idée claire du futur de la Pulga : "Il va falloir rebondir. Je pense qu’il va se retrouver à Manchester City, avec un entraîneur qu’il connaît très bien. Dans une équipe qui joue offensivement, qui développe un football total. Et Messi, dans un championnat quel qu’il soit, anglais, allemand, italien ou même français ce sera toujours le Messi du Barça."

Ce qui impliquerait donc un duo offensif Messi – De Bruyne très prometteur chez les Cityzens. "Ça peut faire très mal parce que sur Messi il y a toujours un double voire un triple marquage et De Bruyne pourrait bénéficier d’un peu plus de liberté ce qui n’est pas nécessairement le cas actuellement." Une perspective alléchante il faut bien l’avouer !