Perez : "Nous accueillons un des meilleurs joueurs... Eden, bienvenue chez toi !"

C'était donc le grand jour pour Eden Hazard ! L'ancien médian de Chelsea a réalisé son rêve en s'engageant avec le Real Madrid. Le président madrilène Florentino Perez était particulièrement ravi également.

"Aujourd’hui, c’est un jour de grand bonheur pour nous. Tous ceux qui aiment ce club éprouvent un sentiment spécial car un joueur merveilleux va faire part de notre club. Notre équipe s’est forgée grâce à des joueurs uniques, des joueurs d’une énorme qualité comme c’est le cas du joueur que nous présentons ce soir", a précisé le président du Real.

Avant d'interpeller le capitaine des Diables rouges : "Nous accueillons un des meilleurs joueurs du monde en la personne d’Eden Hazard. Eden, tu es désormais où tu as toujours voulu être. Tu as accompli le rêve de ta vie. Dès aujourd’hui, le Bernabeu est ta maison. Ici tu sentiras la passion et l’émotion de ceux qui veulent profiter de ton talent et de ta créativité. Bienvenue au Real Madrid, bienvenue chez toi."

Outre Hazard, le Real a sorti son chéquier et s'est offert les services de quatre jeunes pépites. En attaque, le Serbe Luka Jovic, 21 ans, en provenance de l'Eintracht Francfort, et le Brésilien Rodrygo, 18 ans, acheté au Santos FC de Sao Paulo. Et derrière, le défenseur central brésilien Eder Militao, 21 ans, recruté à Porto, et le latéral français Ferland Mendy, 19 ans, en provenance de l'Olympique lyonnais doivent préparer la relève d'un effectif peu renouvelé ces dernières années.