"Perez croit Hazard capable de prendre le témoin laissé par Cristiano Ronaldo"

L'attaquant belge Eden Hazard a souhaité "gagner beaucoup de trophées" avec son nouveau club, le Real Madrid, lors de sa présentation jeudi au stade Santiago-Bernabéu où environ 50.000 supporters l'ont acclamé. Que pense la presse espagnole de ce transfert ? Nous avons posé la question à Pablo Polo, journaliste pour Marca.

Une arrivée qui réveille tout le monde

"Nous estimons que c’est un événement spécial. L’arrivée d’Eden Hazard, ça rappelle les grands transferts du Real. Ca fait longtemps qu’il n’y en avait plus. Il y a eu une période dorée au Real avec 4 Champions League en 5 années. Ca a été catastrophique durant les dernières saisons, il fallait réveiller l’équipe et tout le monde. Ce transfert d’Eden Hazard a réveillé le club, les supporters et les médias. Je pense qu’il fallait recruter un top joueur."

Sa quête du Ballon d’Or

"Je pense que le Real peut aider Hazard dans sa quête du Ballon d’Or. L’exemple de Luka Modric est là pour en attester. Quand il est arrivé de Tottenham, on n’imaginait pas qu’il allait atteindre ce niveau. Le Real est la clé pour un joueur afin qu’il prenne une autre dimension. Son arrivée est aussi une bonne nouvelle pour la Liga. Cristiano Ronaldo est parti, il fallait faire venir de grands joueurs car la Premier League frappe fort en ce moment. La Liga va donc encore se battre avec l’Angleterre pour avoir le championnat le plus important du monde."

Zidane le voulait depuis longtemps

"Ca fait des années que Zinedine Zidane dit qu’il faut faire venir Hazard au Real. Ca a pris du temps. Zidane pense qu’Eden est un leader et qu’il faut construire l’équipe autour de lui. Il ne sera pas sur le banc. Avoir un joueur de ce niveau sur le banc, ce n’est pas la mentalité de Zidane. Idem pour Florentino Perez qui a dépensé de l’argent et qui croit Hazard capable de prendre le témoin laissé par Cristiano Ronaldo."

Un Mondial fantastique

"Il y a un enthousiasme réel autour de son arrivée, il est vraiment une star. On le pense depuis sa dernière Coupe du monde, où on a été surpris de son niveau. On le connaissait déjà et on savait qu’il était capable de le faire, mais il a réalisé un Mondial fantastique. On le considère depuis ce moment comme le meilleur joueur du monde. L’exigence est terrible au Real Madrid, on attend beaucoup de tous les joueurs. Il est capable de prendre la responsabilité et de réussir ici, même si l’exigence sera énorme, sans doute plus qu’à Chelsea. Il a la maturité pour réussir ce défi."