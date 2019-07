Patrick Kluivert est le nouveau patron de la Masia

Patrick Kluivert, 43 ans, a été nommé directeur du renommé centre de formation du FC Barcelone jeudi. L'ancien joueur d'Ajax, du Milan AC et du Barça, a en effet signé un contrat qui le lie au club catalan jusqu'en juin 2021, avec pour mission de redynamiser la Masia, quelque peu délaissée ces dernières années. Ce qui a provoqué un véritable exode des pépites barcelonaises, tandis que le club dépensait de plus en plus d'argent pour les transferts.

Kluivert, qui fait son grand retour au Barça en tant que directeur de la Masia, ne doute pas que c'est exactement le job qui lui convient.

"Je suis ravi de rentrer à la maison, et j'ai très envie de commencer cette nouvelle étape où le grand défi sera de continuer à faire du football du Barça un des meilleurs au monde", a-t-il en effet déclaré après la signature de son contrat. "Je me suis formé à l'école d'Ajax, qui est assez similaire à celle de la Masia, et je crois pouvoir apporter beaucoup de choses à la formation des jeunes joueurs de Barcelone..."

Kluivert a défendu les couleurs du Barça de 1998 à 2004, inscrivant 145 goals en 348 matches. Il était l'assistant de Clarence Seedorf sur le banc du Cameroun lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations (CAN), mais le duo n'a pas survécu à l'épreuve. Il a en effet été limogé il y a deux semaines.

Kluivert a entraîné Jong FC Twente. Il a aussi été l'adjoint de Louis van Gaal en équipe nationale, sélectionneur éphémère de Curaçao, et directeur technique du Paris Saint-Germain de 2016 à 2017...