Partage de frères entre l'Atlético et le Real Madrid, Courtois et Carrasco décisifs

L’Atlético Madrid et le Real ont partagé l’enjeu dans le choc de cette 26e journée. Karim Benzema est venu sauver un point pour les siens. Thibaut Courtois et Yannick Carrasco, titulaires, ont été importants pour leurs équipes respectives.

Diego Simeone aligne Yannick Carrasco d’entrée, lui qui avait passé les deux dernières rencontres à l’infirmerie. L’objectif des Colchoneros est clair : battre le rival madrilène le repousser à huit points et un match de moins. Au Wanda Metropolitano, c’est Thibaut Courtois qui est mis à contribution dans un premier temps. Le Belge ne peut rien face au geste de grande classe réalisé par Luis Suarez. Bien lancé en profondeur, il se joue de la paire centrale Varane-Nacho pour décocher un extérieur du pied sublime. L’increvable uruguayen (34 ans) signe son 17e but de la saison et a plus que jamais son ami Leo Messi (19) en ligne de mire pour le titre de Pichichi de la Liga.

Toujours sans Eden Hazard, blessé, mais avec le retour de Karim Benzema, le Real Madrid peine à se mettre en évidence offensivement. Zidane aligne Asensio et Rodrygo pour épauler le Français, sans succès. Jan Oblak ne frémit qu’une fois en fin de première mi-temps. Alors qu’un ballon dévié par le bras de Mario Hermoso suscite un appel du VAR, l’Atléti retient son souffle. Aucun penalty n’est cependant sifflé, ce qui a le don de tendre les échanges entre les deux formations qui retournent au vestiaire dans un immense vacarme.

En perte de vitesse depuis quelques semaines (1 sur 6 contre Levante en championnat, défaite 0-1 contre Chelsea en Ligue des champions), l’Atlético se transcende face à son adversaire du jour. Carrasco bute sur un immense Courtois à la 53e minute, alors que l’ancien monégasque avait l’occasion de faire le break. Rebelote une minute plus tard avec un Courtois décisif qui maintient la Maison Blanche dans le match sur une remise en retrait du même Carrasco, auteur d’un grand match, et remplacé à la 64e minute par Joao Felix, toujours aussi frustré d’être sur le banc.

A la 80e minute, Karim Benzema manque une opportunité en or d’égaliser. Bien servi par Vinicius, Karim Benzema trébuche sur un Jan Oblak tentaculaire qui repousse les deux essais du Français. Le Real Madrid met le feu à la rencontre, et c’est naturellement via Karim Benzema que la lumière jaillit. A la 89e minute, KB9 est à l’origine d’un une deux avec Casemiro, qu’il conclut de manière admirable. De quoi confirmer son statut d’homme providence pour les Merengues.

L’Atlético manque donc l’opportunité de repousser le Real Madrid hors de la course au titre. Les coéquipiers de Yannick Carrasco comptent toujours un match de moins que les deux concurrents et conservent trois points d’avance sur le Barça, et cinq sur le Real Madrid.