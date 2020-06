Ousmane Dembélé, itinéraire d'une carrière en suspens

4 février 2020, Barcelone.

Banale séance d’entraînement hebdomadaire comme le FC Barcelone en fait des dizaines chaque mois. Parmi les joueurs présents, Ousmane Dembélé, à peine revenu de blessure. Tout sourire, le Français savoure ce retour à la compétition. Seulement voilà, quelques minutes plus tard, son genou, encore fébrile, lâche sur une action pourtant anodine. Ouss’ grimace. Au final, le verdict est lourd. Nouveau claquage tendineux et six mois d’absence. Six mois de plus.

Et si cette blessure n’est probablement qu’une nouvelle illustration d’une malchance devenue chronique, elle symbolise également le parcours tortueux du Français depuis qu’il a posé ses valises en Catalogne en 2017. C’est bien simple, la relation entre Dembélé et le Barça n’est qu’un enchevêtrement d’occasions ratées, de mauvais timings , de communications bancales et de... blessures.

Parce que l’ailier, si solide en tout début de carrière (il avait disputé 32 matches sur 34 avec Dortmund en 16/17), a endossé une inquiétante cape d’homme de verre depuis son arrivée en Catalogne. En trois ans à peine, Dembélé a été sur le flanc à neuf reprises, manquant 86 rencontres. Au total, il aura même raté plus de matches qu’il n’en a joué puisqu’il n’a vêtu la vareuse catalane qu’à...74 reprises. Maigre bilan, surtout pour un joueur qui avait, rappelons-le, coûté plus de 100 millions d’euros.