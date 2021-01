Oublié par Zidane, Odegaard, frustré, veut déjà quitter le Real Madrid

Un petit tour et puis s’en va pour Martin Odegaard au Real Madrid ? Revenue par la grande porte à la Maison Blanche après un interlude fructueux du côté de la Real Sociedad (7 buts et 9 passes décisives en 36 matches), l’ancienne pépite désormais âgée de 22 ans, espérait trouver grâce aux yeux de Zinédine Zidane et s’imposer durablement au sein du club qui l’avait fait venir en 2015 alors qu’il n’avait que 17 ans.

Malheureusement pour lui et malgré trois titularisations en Liga en début de saison, il a perdu grâce aux yeux du coach madrilène. Résultat, son temps de jeu s’est réduit comme peau de chagrin (367 minutes en tout) et il n’a plus été titulaire depuis fin octobre. Pis encore, depuis cette fameuse date, il n’a joué que… cinq minutes, touché à un muscle puis relégué sur le banc.

Frustré, le meneur de jeu norvégien aurait fait savoir qu’il comptait quitter le club dès cet hiver. Face aux blessures qui touchent le noyau merengue et au manque criant de solutions offensives, Zidane serait, lui, opposé à ce départ.

Affaire à suivre donc.