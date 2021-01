Ce samedi soir, suite de la 18e journée de Liga, le championnat espagnol de football. Et autant le dire, cette édition 2020-2021 est très étrange. Les deux géants, le FC Barcelone et le Real Madrid, malades, c'est l'Atletico Madrid qui en a profité.

La bande à Yannick Carrasco occupe la tête, mais le Real Madrid est totalement revenu dans le parcours (11 victoires, 3 partages et 3 défaites). Deuxièmes, les hommes de Zinedine Zidane se déplacent d'Osasuna, 19e (3 victoires, 5 partages et 8 défaites). L'avant-dernier reste sur deux défaites et trois partages.

Avant un réveil face au géant madrilène ? Pourquoi pas finalement ? Pour cette rencontre, Thibaut Courtois est disponible tandis qu'Eden Hazard rejoue petit à petit. Zidane l'alignera-t-il d'entrée pour la première fois depuis sa blessure ? La réponse est oui.