Officiel : Zinédine Zidane quitte son poste d'entraîneur du Real Madrid

Dans un communiqué, le Real Madrid a officialisé le départ de son entraîneur Zinédine Zidane. Une information qui circulait déjà dans la presse espagnole depuis hier soir.

"Le Real Madrid annonce que Zinédine Zidane a décidé de mettre fin à son mandat actuel d'entraîneur de notre club. Il est maintenant temps de respecter sa décision et de montrer notre appréciation pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion au cours de toutes ces années. Zidane est l'un des grands mythes du Real Madrid et sa légende va au-delà de ce qu'il a été en tant qu'entraîneur et joueur de notre club. Il sait qu'il est au cœur du Real Madrid et que le Real Madrid est et sera toujours sa maison", déclare le club dans son communiqué.