Nul blanc dans un Clasico attrayant animé principalement par le Real

Le Barça et le Real ne sont pas parvenus à se départager (0-0) dans le tant attendu premier Clasico de la saison (reporté suite à la situation politique en Catalogne). Le Real a dominé la rencontre sans parvenir à concrétiser ses occasions. Les hommes de Zidane auraient d’ailleurs pu se faire surprendre par un Barça qui n’a pas non plus démérité. Bale s’est vu refuser un but pour un hors-jeu difficile à percevoir mais bel et bien confirmé par le VAR.

Ce match nul l’a été uniquement d’un point de vue du score. Une rencontre animée, rythmée avec plusieurs belles occasions.

Thibaut Courtois était titulaire, il n’a pas réellement dû sortir de grands arrêts mais il a fait le job. Le Real a affiché un jeu séduisant et on sent que l’équipe monte petit à petit en puissance en retrouvant sa philosophie.

Ce partage ne change donc rien au classement toujours dominé par les deux clubs rivaux.