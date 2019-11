Nouvelle clean sheet pour Courtois et le Real qui s'impose 0-4 à Eibar

Le Real Madrid s’est promené à Eibar dans le cadre de la 13e journée de Liga. Un match facile pour les Merengues, avec un Eden Hazard titulaire sur le flanc gauche et Thibaut Courtois défend les buts du Real.

Rapidement, les hommes de Zinedine Zidane se sont mis à l’abri dans le match. Par trois fois, les joueurs du Real Madrid vont faire trembler les filets en première mi-temps. Tout d’abord via Karim Benzema, sur un drôle de but, puis sur deux penaltys marqués au même endroit mais avec deux joueurs différents (Ramos sur le 0-2 et Benzema pour le 0-3).

Si Eden Hazard n’a pas profité des 45 premières minutes pour marquer son petit but, l’ancien de Chelsea est à la base du second but de la soirée. Pablo De Blasis n’a pu éviter Hazard dans son rectangle.

La suite ? C’est une nouvelle clean sheet pour Courtois, la 5e d’affilée pour le gardien critiqué en début de saison et une nouvelle victoire pour Zidane. Et un dernier but en seconde période par Valverde (62e).

Au classement, le Real Madrid fait une bonne affaire en prenant la première place provisoire en attendant les autres rencontres.