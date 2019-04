Morata incertain pour le choc face au Barça

L'attaquant de l'Atlético Madrid Alvaro Morata, sorti en fin de rencontre mardi contre Gérone (2-0), souffre d'une entorse d'une cheville, a annoncé son club, qui devrait être privé de l'international espagnol pour le choc face au FC Barcelone samedi en Championnat d'Espagne.

"Notre joueur souffre d'une entorse tibio-péronière antérieure d'une cheville", a écrit l'Atlético dans un communiqué, sans préciser de durée d'absence. Selon le site internet du quotidien sportif madrilène As, Morata devrait être "forfait de façon quasi certaine" pour le déplacement prévu samedi soir au Camp Nou.

Outre Morata, l'entraîneur Diego Simeone risque de devoir composer aussi avec les absences de Diego Costa et de Thomas Lemar, sur le flanc depuis le week-end dernier.

C'est un coup dur pour l'Atlético (2e, 62 pts), revenu mardi à huit longueurs du leader Barcelone (1er, 70 pts) à huit matches de la fin et qui peut relancer la course au titre en cas de succès en Catalogne samedi pour la 31e journée de Liga. Ce lundi, les Blaugranas ont souffert face à Villareal. Le Barça menait au score d'une avance confortable de 0-2, avant de se prendre un retour de flammes. Villareal a inscrit 4 buts consécutifs. Grâce à un Lionel Messi une nouvelle fois stratosphérique lors de sa montée au jeu (un but sur coup-franc et une passe décisive), le Barça parvient à revenir à 4-4 dans le temps complémentaire et à arracher un point précieux.