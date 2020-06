Modric sur la relation Ronaldo-Mourinho : "Les joueurs ont dû intervenir pour éviter qu'ils se battent"

José Mourinho et Cristiano Ronaldo ont connu une histoire mouvementée… Les deux hommes ont passé plusieurs années ensemble au Real Madrid. Avec des périodes meilleures que d’autres. Un nouvel épisode tendu entre les deux Portugais vient d’être révélé par Luka Modric dans sa biographie "A ma façon". Le quotidien italien Corriere dello Sport a repéré un extrait particulièrement intéressant sur la relation entre les deux hommes.

Le ballon d’or 2018 explique qu’il a une fois été très surpris par la réaction de José Mourinho, en 2013 alors que les Merengue menaient en Coupe du Roi. "Nous étions en train de gagner 2-0. Ronaldo ne revenait pas suffisamment en défense dans sa partie de terrain et ça a rendu José furieux… Ils se sont beaucoup disputés sur le terrain. Au retour au vestiaire à la pause, j’ai vu Ronaldo désespéré au bord des larmes… Il a dit : "Je fais du mieux que je peux et il continue à me critiquer". Mourinho est ensuite entré dans le vestiaire et a commencé à critiquer le Portugais. Ça a commencé à chauffer entre eux au point où les joueurs ont dû intervenir pour éviter qu’ils se battent."

Le coach portugais a quitté son poste au Real quelques mois plus tard, après une saison en demi-teinte. Mourinho a ensuite été cité à la Juventus à plusieurs reprises depuis l’arrivée de CR7 en Italie… Sans jamais de concrétisation.