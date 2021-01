Modric à la rescousse d'Eden Hazard : "C'est un joueur incroyable, il va le prouver"

Eden Hazard au Real Madrid : voilà un conte de fées qui, petit à petit, prend une tournure délicate. Luka Modric, autre élément du club espagnol, est venu à la rescousse du numéro 7 de la formation madrilène.

Eden Hazard traverse la pire période de sa carrière alors que son transfert vers l'Espagne, et le Real Madrid plus précisément, était la concrétisation d'un rêve pour le principal intéressé. Sauf que voilà, l'élégant droitier a enchainé les blessures, les complications, et la presse espagnole commence à se lasser. "Un joueur devenu ordinaire qui ne prend pas de risques pour faire la différence pour son équipe", indiquait par exemple AS.

Et tout le monde sait qu'Eden Hazard, fraichement élu joueur le plus emblématique de l'histoire des Diables Rouges, a rarement été ordinaire depuis le début de sa carrière. Luka Modric, son équipier au Real Madrid, le sait aussi. "Eden n'est jamais parvenu à enchainer des prestations. Il a toujours eu de la malchance avec les blessures. Voilà pourquoi il n'est pas capable d'afficher son meilleur niveau. C'est un joueur incroyable, je suis persuadé qu'il va le montrer à Madrid. Avec l'enchainement de matches et sans blessure, il va prouver les raisons pour lesquelles le Real Madrid a flashé sur lui", a glissé le Croate en conférence de presse.

Son entraineur français Zinedine Zidane tenait un discours semblable tout récemment. C'est tout le mal qu'on souhaite au médian belge en tout cas.