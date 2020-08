Mis au placard au Real Madrid, Bale veut pourtant… rester au club

On a déjà tout écrit sur Gareth Bale. Joueur exceptionnel… quand il en a envie, le Gallois est plus connu, ces derniers mois, pour ses pitreries extra-sportives que ses performances sur le terrain. Mis au placard par un Zinédine Zidane qui ne compte plus sur lui au Real Madrid, Bale ne compte que 16 petites apparitions avec les Merengue cette saison pour 12 titularisations. Un maigre bilan pour un joueur au club depuis 2013.