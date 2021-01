Messi suspendu deux matchs pour son rouge en Supercoupe

100% Sport : Diaby à Anderlecht, American Magic s'envole en mer, la gifle de Lionel Messi - 100%... Quel bateau affrontera le Team New Zealand en finale de l’America’s cup en mars prochain? Sans doute pas l’American Magic. Le bateau américain s’est en effet envolé lors d’une régate qualificative. Emporté par une rafale, le chavirage à 83km/h a couché cette formule 1 des mers, éventrant la coque et forçant l’équipage à sortir les couteaux pour déchirer la grand voile qui les recouvrait et se sortir indemnes. Voilà comment jeter à l’eau près de 70 millions d’euros, le cout estimé de ce bijou de technologie. Kimmer Coppejans s’apprêtait à participer à son tout premier Open d’Australie, mais le Flandrien a été coupé dans son élan. Présent dans un vol depuis Doha où une personne a été contrôlée positive au Covid-19, il est désormais assigné dans sa chambre d’hôtel pour une durée de 14 jours. Mais il en faut plus pour décourager le joueur belge qui se livre dans 100% Sport. Lionel Messi a lui été lâché par ses nerfs pour la première fois de sa carrière barcelonaise. Irrité par la mauvaise passe du Barça et par la remontada de l'Athletic Bilbao en finale de la Supercoupe d'Espagne, l'argentin a mis une gifle à Asier Villalibre. Un geste synonyme de carton rouge ... sa première exclusion directe avec le Barça après 753 matchs. Dans le reste de l'Actu le feu d'artifice de l'Inter Milan face à la Juventus, les larmes du Brugeois Noa Lang et l'exploit du vététiste français Aurélien Fontenoy qui a gravi les 768 marches d'un building parisien sur son vélo sans mettre pied à terre.