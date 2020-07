Messi, le record de "Pichichi" de Zarra dans le viseur

Lionel Messi remporte son 6ème Ballon d'Or - Ballon d'Or 2019 - 02/12/2019 Annoncé comme grand favori, Lionel Messi a reçu le Ballon d’Or France Football 2019 lundi soir à Paris lors d’une cérémonie qui récompense le meilleur joueur du monde. Il s’agit du 6e Ballon d’Or pour le génie argentin après ses récompenses en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015. Un record qui lui permet de dépasser Cristiano Ronaldo dans ce tête à tête qui dure depuis des années. L'Argentin a devancé Virgil Van Dijk et Ronaldo sur le podium. Le Portugais était absent de la cérémonie. Sadio Mané a pris la 4e place devant Mohamed Salah. En septembre, Messi avait déjà été élu Joueur FIFA de l'année devant Ronaldo et Van Dijk. Huitième l’année dernière, Eden Hazard termine meilleur Belge à la 13e place, juste devant Kevin De Bruyne. On rappellera que Paul Van Himst, en 1965, et Wilfried Van Moer, en 1980, s'étaient classés quatrièmes, le meilleur résultat belge dans l'histoire du Ballon d'Or.