Messi et Suarez aptes pour le derby de Barcelone, Dembélé non, Vermaelen pas retenu

Le capitaine du FC Barcelone Lionel Messi, ménagé pour des douleurs pubiennes, et son partenaire d'attaque Luis Suarez, remis d'une entorse à une cheville, sont aptes pour le derby contre l'Espanyol samedi (16h15) pour le compte de la 29e journée de la Liga espagnole de football. Ce qui n'est pas le cas d'Ousmane Dembélé, toujours blessé à la cuisse gauche. L'entraîneur Ernesto Valverde l'a annoncé vendredi en conférence de presse. Il a retenu dix-huit joueurs, dont ne fait pas partie Thomas Vermaelen, non retenu pour des raisons sportives.

Messi et Suarez n'ont pas joué le dernier match de leur équipe nationale cette semaine.

"Leo avait besoin de quelques jours de repos qui lui ont fait le plus grand bien", a assuré Valverde. "Nous sommes prudents mais il semble complètement rétabli. Cela fait déjà un certain temps qu'il traîne ces douleurs. Pour Luis (Suarez) c'est pareil. Il avait également besoin de repos mais va bien. Je ne sais par contre pas quand reviendra Dembélé. On ne veut surtout pas d'une nouvelle rechute. Prudence, donc..."

Valverde n'a par ailleurs pas caché qu'il compte faire tourner son effectif au cours de cette semaine décisive avec trois chocs: le derby samedi, Villarreal mardi et la réception samedi prochain de l'Atlético, deuxième à dix points du Barça à dix journées de la fin.

"On aborde la partie décisive du championnat", a fait remarquer Valverde, "quand on joue 9 points en une semaine, à ce stade de la saison, cela peut en effet s'avérer décisif..."