Messi et ses envies de départ en Une de la presse espagnole

On le sait, la presse espagnole s’emporte facilement mais la Une des journaux nationaux, tous réglés sur la même longueur d’onde, a de quoi interpeller vendredi. Que ce soit Marca, AS, le Mundo Deportivo ou Sport, tous les principaux quotidiens sportifs du pays (et Catalans) ont repris le scoop de la radio catalane RAC1 qui rapportait jeudi l’échange d’opinions entre le nouveau coach du Barça Ronald Koeman et la star du club Lionel Messi.

Selon la radio, la 'Pulga' aurait affirmé au coach néerlandais qu’il se voyait "plus partir du Barça qu’y rester" lors de leur entrevue au domicile de la star blaugrana. Après presque 20 ans à Barcelone, l’Argentin se questionne sur son futur et rumine toujours après l’élimination 2-8 face au Bayern en Ligue des Champions.

"Messi s’en va", n’hésite pas à titrer AS. Sport est plus modéré et parle d’une première réunion qui en précédera d’autres. Des explications sont en tout cas attendues dans les prochains jours par des supporters qui ne sont pas encore rassurés malgré l’arrivée de Koeman.

Si séparation il y a, celle-ci passera forcément par un accord bilatéral. Le sextuple Ballon d’Or est toujours lié au Barça par un an de contrat et une clause de libération fixée à 700 millions d’euros. L'Inter, engagé vendredi soir en finale d'Europa League, suit le dossier avec attention.