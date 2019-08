Messi de retour à l'entraînement collectif avant le Betis

Lionel Messi inscrits 5 buts à Leverkusen et rentre dans l'histoire de la Ligue des Champions - FC... Le FC Barcelone, en s'imposant 7-1 face à Leverkusen, s'est aisément qualifié pour les quarts de finale de la Champions League. Lionel Messi a inscrit cinq buts, rentrant ainsi un peu plus dans l'histoire de la compétition. Les Catalans, qui avaient déjà remporté le match aller 3-1, se sont livrés à un véritable récital face à des Allemands crispés et recroquevillés sur leur propre but. Lionel Messi, pour son retour au sein de l'équipe après son match de suspension purgé en championnat, a une nouvelle fois montré toute la différence entre un Barça jouant avec ou sans lui. Insatiable, l'Argentin a signé un quintuplé, devenant ainsi le premier joueur de l'histoire de la C1 à inscrire cinq buts au cours d'un même match. L'Argentin, largement leader au classement des buteurs de la compétition, a déjà égalé son record de 12 réalisations établi la saison dernière.