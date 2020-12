Messi bat le record de Pelé avec un 644e but et enchaîne avec le Barça

Les Catalans se sont imposés grâce à un but de la tête du défenseur international français Clément Lenglet sur un centre de Lionel Messi (21e), une réalisation de l'avant-centre danois Martin Braithwaite (35e) et un dernier but du capitaine argentin (65e) qui a donc dépassé le "Roi Pelé" avec 644 buts marqués dans un même club, un record.

Lionel Messi avait égalé le "Roi Pelé" après avoir marqué samedi pour le nul 2-2 contre Valence, mais l'Argentin a donc dépassé le Brésilien avec ce nouveau but mardi soir.

Messi (33 ans) a marqué 644 buts en 749 matches officiels avec le Barça selon le club (soit un but tous les 1,16 match), tandis que le Brésilien avait marqué 643 buts en 757 rencontres avec le club voisin de Sao Paulo, le Santos FC (soit 1 but tous les 1,17 matches) où il avait joué 18 ans de 1956 à 1974 (avant son départ pour le Cosmos de New York).

Le sextuple Ballon d'Or, sextuple Soulier d'Or et finaliste du Prix Fifa "The Best" 2020 jeudi est de loin le meilleur buteur de l'histoire du Barça (devant les 230 buts de Cesar Rodriguez), le meilleur buteur de l'histoire du Championnat d'Espagne (451 buts, devant les 311 de Cristiano Ronaldo), et le joueur qui a remporté le plus de titres avec le club catalan (34, dont 4 Ligues des champions).