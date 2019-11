Messi, avec un 34e triplé en carrière, égale Ronaldo en Liga et offre la victoire au Barça

Le Barça s’est imposé 4 buts à 1. Et qui mieux que Lionel Messi pour inscrire un triplé et permettre au FC Barcelone de reprendre la première place du classement général au Real Madrid.

Après un début de rencontre mal embarqué, Lionel Messi a sauvé le Barça avec un penalty (23e) et deux coups francs directs (45e+1, 48e). Sergio Busquets a inscrit le dernier but pour Barcelone (85e), l’unique but de Vigo a été inscrit par Lucas Olaza (42e).

Avec une nouvelle performance de Messi, il devient compliqué de trouver les mots. Avec son 34e triplé en Liga, l’Argentin égale son meilleur adversaire, Cristiano Ronaldo. On continue avec quelques chiffres afin d’encore et toujours parler du phénomène. En 2019, l’attaquant a inscrit pas moins de 8 coups francs. Ce qui porte son total depuis le début de sa carrière à 52.