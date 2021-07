C’est une rumeur qui va faire parler en Espagne. Selon Mundo Deportivo, l’Atlético Madrid et le FC Barcelone seraient en train d’étudier la possibilité de faire un échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez.

Le Barça est au bord du gouffre financièrement. Ça, on le sait. Obligé de récupérer une somme astronomique pour pouvoir prolonger Lionel Messi et inscrire ses nouvelles recrues, le club blaugrana ne serait pas contre l’idée de se séparer d’Antoine Griezmann, pas totalement convaincant depuis son arrivée en Catalogne et dont la valeur et le salaire important pourraient assainir les finances du club. En conférence de presse, Ronald Koeman n’a pas fermé la porte à une vente de son attaquant français. "Il a été une excellente recrue pour Barcelone et a montré sa qualité. Je ne sais pas quelles décisions seront prises à la fin car le plus important, c’est que Messi reste avec nous" a expliqué l’entraîneur néerlandais. Le départ de Grizou semble donc bien possible.

Pour cela, un échange avec Saúl Niguez serait donc dans les tuyaux. Le médian espagnol réfléchirait à un nouveau défi et pourrait donc quitter les Colchoneros. Le milieu de terrain serait en tout cas tenu en haute estime par Koeman qui cherche une nouvelle recrue dans l’entrejeu après avoir essuyé un échec dans le dossier Wijnaldum. Les deux clubs pourraient trouver un terrain d’entente pour réaliser un échange entre les deux joueurs qui satisferait toutes les parties.

Pour revenir à Madrid, Griezmann devrait toutefois accepter de réduire son salaire astronomique pour revenir dans le club qui l’a hissé parmi les meilleurs joueurs de la planète où il a joué de 2014 à 2019. Depuis 2010 à l’Atlético, à l’exception d’un an en prêt au Rayo Vallecano, Saul Niguez pourrait, de son côté, franchir un autre palier dans sa carrière en rejoignant le club blaugrana. Les discussions ne font que commencer mais l’optimisme est de mise.