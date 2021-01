Mercato : Facundo Pellistri, cité au FC Bruges, est prêté à Alavés

L'ailier uruguayen Facundo Pellistri sera prêté par Manchester United au club espagnol de première division d'Alavés jusqu'à la fin de la saison, a annoncé le club basque dimanche.

Pellistri, 19 ans, était aussi ciblé par le Club de Bruges qui a vu partir les attaquants Krépin Diatta et Emmanuel Dennis ces dernières semaines. Entre-temps, avec le retour de Nabil Dirar et l'espoir néerlandais Tahith Chong, le Club a déjà attiré deux ailiers.



Chong est tout comme Pellistri sous contrat à Manchester United. L'Uruguayen y a encore un contrat jusqu'au milieu de l'année 2025 et a préféré aller en prêt à l'Espagne.