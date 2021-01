Mercato : Eric Garcia "viendra sûrement la saison prochaine à Barcelone", selon Koeman

L’entraîneur néerlandais du FC Barcelone Ronald Koeman a déclaré samedi que le jeune défenseur de Manchester City Eric Garcia, avec qui le club catalan est en négociations selon la presse, "viendrait sûrement la saison prochaine" au Barça.

"J’ai discuté avec Pep Guardiola pour lui souhaiter joyeux anniversaire pour ses 50 ans (le 18 janvier), mais on n’a pas parlé d’Eric Garcia, parce que ce n’est pas mon travail. On sait qu’il viendra sûrement la saison prochaine. Si ça ne se fait pas en janvier, on l’acceptera et on va aller de l’avant", a indiqué Koeman en conférence de presse samedi avant le match des Catalans face à l’Athletic Bilbao dimanche (21h00) pour la 21e journée de Liga.

Le FC Barcelone est actuellement géré par un comité transitoire alors que les élections pour la présidence du club ont été reportées au 7 mars en raison de la pandémie.

Selon la presse catalane, les trois candidats officiels (Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa), sondés par le comité de gestion, n’ont pas donné leur feu vert pour attirer dès cet hiver le défenseur central espagnol âgé de 20 ans et formé au Barça, alors que le club traverse une période délicate financièrement.