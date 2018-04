Maxime Lestienne et Malaga certains d'être relégués après la défaite à Levante

Malaga, battu 1-0 à Levante, est d'ores et déjà condamné à évoluer la saison prochaine en division 2 espagnole. Avec 17 points seulement après 33 journées, le club de Maxime Lestienne, qui a joué 90 minutes jeudi, ne peut plus espérer rejoindre la 17e place, synonyme de maintien.

C'est Levante, justement, qui se situe au 17e rang avec 34 points. Il ne reste plus que cinq journées de Liga et Levante possède 7 points d'avance sur le Deportivo La Corogne (18e), 13 sur Las Palmas (19e) et 17 sur Malaga (20e).