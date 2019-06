Matches truqués en Espagne : sept joueurs de Valladolid impliqués

Sept joueurs de Valladolid auraient été "achetés" par le réseau de trucage de matches récemment démantelé, lors de la rencontre ayant scellé la qualification de Valence en C1, affirme mardi le quotidien El Mundo.

Le quotidien espagnol, qui révèle régulièrement des affaires judiciaires dans le foot, assure avoir eu accès à la transcription d'écoutes téléphoniques des principaux impliqués dans ce scandale qui a secoué la Liga fin mai.

L'un deux, l'ex-joueur du Real Madrid Carlos Aranda, aurait affirmé après le match Valladolid-Valence, comptant pour la dernière journée de la saison 2018-2019, qu'"il y avait sept joueurs (de Valladolid) achetés".

Valence l'avait emporté 2-0, se qualifiant ainsi pour la Ligue des champions au détriment de Getafe, alors que Valladolid, club détenu depuis cette saison par le Brésilien Ronaldo, avait déjà assuré son maintien en première division.

"Valence gagne la première mi-temps et la deuxième, d'accord? (...) Personne ne doit le savoir, tu comprends ce que ça veut dire. Personne", avait-il dit lors d'une autre conversation avec un ami, avant la rencontre effectivement remportée par Valence avec un but par période, à chaque fois suite à une erreur de Valladolid.

Le premier but faisait suite à une perte de balle dans son camp du milieu Kiko Olivas, et le second à un mauvais dégagement du gardien Yoel, qui avait fait une passe au milieu Rubén Alcaraz, interceptée par un joueur de Valence.

Selon un document judiciaire consulté par El Mundo, le capitaine de Valladolid Borja Fernandez ferait partie des joueurs achetés et aurait joué de sa "position privilégiée pour faire des propositions et influencer sur tout ou partie des joueurs" du club castillan.

Le Real Valladolid a annoncé la semaine dernière avoir ouvert une procédure disciplinaire à son encontre. "Nous espérons que ce ne soit rien (en ce qui le concerne). En tout cas, je trouve ça bien qu'on enquête, car nous devons tous lutter contre la corruption", a déclaré Ronaldo dans un entretien au quotidien AS.

Contactées par l'AFP, les autorités judiciaires d'Aragon, région où se trouve le tribunal chargé de l'instruction du dossier, se sont refusées à confirmer ces informations.

Plusieurs joueurs et anciens joueurs espagnols avaient été arrêtés le 28 mai pour leur appartenance présumée à un réseau de trucage de matches de haut niveau. L'enquête avait débuté en 2018 suite à un match de deuxième division suspect entre Huesca et Tarragone.