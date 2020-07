Martinez : "Hazard a prouvé qu'il allait apporter beaucoup de succès au Real"

Eden Hazard ne vit pas la première saison dont il rêvait au Real Madrid. Mais selon Roberto Martinez l’avenir lui appartient. "Il a prouvé qu’il allait apporter beaucoup de succès au Real", assure-t-il.



Coach à succès, sélectionneur des Diables rouges et Espagnol, Roberto Martinez est un interlocuteur privilégié pour évoquer le Real et la Liga. Sur le site de Marca, il revient sur la première saison compliquée d’Eden Hazard. Mais comme toujours, il retient le positif.

►►► Lire aussi : Zidane sur les absences d'Eden Hazard: "C'est une situation compliquée"

"C’est clairement la saison la plus difficile de sa carrière, jamais il n’avait manqué autant de matches". Malgré les blessures et les contretemps, Martinez estime qu’Eden "a prouvé qu’il est un joueur vedette autour duquel on peut créer un projet pour le futur et qu’il allait apporter beaucoup de succès au club et aux supporters". Grâce à l’interruption de la Liga, Eden a pu rejouer. "Il est maintenant totalement préparé physiquement et mentalement pour porter ce projet".



"Courtois peut faire des arrêts qu’aucun autre gardien ne peut faire"



Le "projet Real" peut déjà compter sur un excellent Thibaut Courtois. Revenu à son meilleur niveau, le N.1 des Diables s’est montré déterminant ces dernières semaines. Il est l’un des éléments clés des Merengue dans la course au titre.



"Il évolue à un niveau très consistant, gagne des points et répond présent quand l’équipe en a besoin. Pour moi, c’est le meilleur gardien du monde. Sa taille, son habileté technique lui permettent de faire des arrêts qu’aucun autre gardien ne peut faire."



Implacable depuis la reprise de la Liga, le Real a remonté et dépassé le Barça. La bande à Zidane n’est qu’à une victoire du titre.