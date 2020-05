Luka Jovic se fracture le talon en s'entraînant seul chez lui

Le jeune attaquant international serbe du Real Madrid Luka Jovic (22 ans) a été victime d'une fracture au talon du pied droit, a annoncé vendredi le club madrilène dans un communiqué.

"Après les examens médicaux réalisés aujourd'hui (vendredi) sur notre joueur Luka Jovic (...), une fracture extra-articulaire lui a été diagnostiquée au niveau de l'os calcanéen du pied droit. En attente de son évolution", a indiqué le Real Madrid, sans préciser la durée d'indisponibilité du joueur.

Selon la presse espagnole, Jovic s'est blessé en s'entraînant seul chez lui juste après être rentré de Serbie en début de semaine, et sera absent "plusieurs semaines".

L'attaquant serbe avait fait parler de lui après avoir voyagé vers son pays natal alors que le Real Madrid avait été placé en quarantaine après la découverte de cas positifs au nouveau coronavirus au sein de l'équipe de basket du Real, mi-mars.

"A Madrid, mon test au COVID-19 avait donné un résultat négatif. Donc j'ai décidé de voyager vers le Serbie pour aider et soutenir mon peuple, et pour être proche de ma famille, avec la permission de mon club", avait par la suite expliqué le joueur, en s'excusant auprès des éventuelles personnes offensées.

Arrivé au Real Madrid l'été dernier en provenance du club allemand de l'Eintracht Francfort pour six ans et environ 60 millions d'euros, Jovic a pris part à 22 rencontres sous le maillot blanc toutes compétitions confondues cette saison, et a totalisé deux buts et deux passes décisives.

Avec l'équipe nationale serbe, Jovic compte 7 sélections pour deux buts.