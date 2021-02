Luis Suarez prend sa revanche sur le FC Barcelone : "Beaucoup de personnes pensaient que c’était facile de marquer 20 buts par saison"

En septembre dernier, Luis Suarez quittait le FC Barcelone dans l’incompréhension générale après six ans de bons et loyaux services. Aujourd’hui coéquipier de Yannick Carrasco à l’Atletico Madrid, El Pistolero est revenu sur son départ du Barça.

195 buts et 113 passes décisives en 283 matches disputés, c’est le bilan statistique de Luis Suarez en Catalogne. A cela, on ajoute deux titres de "Soulier d’or" européen, 4 Liga, 4 Coupes d’Espagne, une Ligue des Champions, 2 supercoupes d’Espagne, 1 supercoupe d’Europe et une coupe de monde des clubs. Un palmarès hallucinant qui n’a pas empêché les dirigeants du FC Barcelone de se débarrasser de l’attaquant uruguayen. Une décision que Luis Suarez ne semble toujours pas avoir digérée aujourd’hui : "Quand le Barça m’a dit qu’il ne comptait plus sur moi, ça a été dur, je ne m’y attendais pas. C’était des moments difficiles. Koeman m’a appelé et m’a dit qu’il ne comptait plus sur moi. J’ai été méprisé au vu de la manière employée. Ma femme et mes enfants m’ont vu aller à l’entraînement en étant triste.", a raconté Suarez à la radio espagnole Onda Cero.

A l’époque, le vestiaire catalan s’était montré réticent au départ de l’Uruguayen : "Messi et d’autres Barcelonais n’ont pas compris cette décision. Moi, ce que je voulais, c’était ne pas être un problème.", a-t-il déclaré.

Son grand ami Lionel Messi avait d’ailleurs affiché publiquement son mécontentement en décembre dernier : "Ce qui s’est passé avec Suarez à Atléti était… fou ! Il est parti gratuitement, payant les années restantes de son contrat et il a rejoint une équipe qui se bat pour les mêmes objectifs que nous. Incroyable." Et la Pulga avait raison de s’inquiéter. Aujourd’hui, El Pistolero fait le bonheur de l’Atletico Madrid qui domine la Liga et compte 10 points d’avance sur le Real Madrid et le… Barça, tout en ayant disputé un match de moins.

En quelques mois, Luis Suarez est devenu indispensable à l’Atletico et Diego Simeone, comme en témoigne ses 14 buts et 2 assists en 16 rencontres de Liga. Il est tout simplement le meilleur buteur du championnat espagnol devant... son ami Leo Messi (12 buts).

"J’ai trouvé des gens qui voulaient que je sois là. Je suis heureux de me savoir valorisé. Beaucoup de personnes pensaient que c’était facile de jouer à Barcelone et de marquer 20 buts par saison. Mais ce n’est pas facile, il y a de la pression.", a conclu Luis Suarez.