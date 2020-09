Luis Suarez a signé pour deux saisons à l'Atlético Madrid

L’Atlético Madrid a précisé vendredi les modalités du contrat de Luis Suarez, dont l’arrivée était déjà actée. L’attaquant uruguayen, 33 ans et actif au FC Barcelone les six dernières saisons, a paraphé un contrat de deux ans avec le club madrilène, où évolue aussi Yannick Carrasco.

Suarez, qui était sous contrat au FC Barcelone jusqu’en 2021, n’entrait pas dans les plans de son nouvel entraîneur néerlandais Ronald Koeman. Il est le cinquième cador du FC Barcelone à quitter le club à l’intersaison dans le cadre du vaste projet de reconstruction du club après Arthur (Juventus), Rakitic (Séville FC), Vidal (Inter Milan) et Nelson Semedo (Wolverhampton).

Acolyte de Lionel Messi dès son arrivée en Catalogne en provenance de Liverpool pour plus de 80 millions d’euros en 2014, Suarez est vite devenu une figure du club blaugrana.

L’Uruguayen, réputé pour une hargne qui lui a souvent valu de flirter avec les règles (main volontaire au Mondial 2010, morsure d’un adversaire au Mondial 2014), s’est assagi pour former le redoutable trio d’attaque "MSN" avec Messi et Neymar entre 2014 et 2017. Il a fini par devenir le 3e meilleur buteur de l’histoire du Barça (198 buts), derrière l’intouchable Messi et le mythique César Rodriguez.