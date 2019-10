Lucas Perez nettoie superbement la lucarne d'Oblak lors du partage entre Alavès et l'Atletico

Plus si létal devant, ni si solide derrière, l'Atlético Madrid a été rejoint au score (1-1) chez les Basques du Deportivo Alavès mardi lors de la 11e journée de Liga et risque de perdre du terrain sur Barcelone qui joue plus tard dans la soirée.

Les hommes de Diego Simeone, très quelconques, ont cru faire le plus dur en ouvrant le score sur un éclair d'Alvaro Morata (69e), entré en jeu moins de dix minutes avant, mais ont craqué sur une superbe frappe en lucarne de Lucas Perez (83e), trahi par leur défense, traditionnel point fort.

Avec le point du nul, les Colchoneros (2e ,20 pts) reviennent à hauteur du surprenant leader Grenade (1er, 20 pts) qui joue jeudi mais peuvent être dépassés dès ce soir par le FC Barcelone (3e, 19 pts) qui reçoit Valladolid (20H15 locales).