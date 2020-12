Lionel Messi reçoit finalement une amende de 600 euros pour son hommage à Maradona

La Fédération espagnole de football ne s'est pas montrée clémente avec Lionel Messi pour son hommage à Diego Maradona. Dimanche après son but lors du match à domicile contre Osasuna (4-0), l'Argentin a enlevé son maillot et a montré le maillot numéro 10 que Maradona portait lors de son année à Newell's Old Boys en 1993. C'est dans ce club que le Barça est allé chercher Messi à 13 ans.

Messi a écopé d'une carte jaune pour son dernier salut à Maradona. Le capitaine barcelonais a reçu du monde entier beaucoup d'éloges pour son geste mais la Fédération espagnole est restée implacable.

"Nous comprenons cet hommage, mais selon les règles, un joueur doit être puni s'il enlève son maillot lorsqu'il célèbre un but, quel qu'en soit le motif." Messi doit donc payer une amende de 600 euros.