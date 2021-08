Dans ce fameux communiqué, les Catalans n’hésitent d’ailleurs pas à pointer directement du doigt la Liga, évoquant "des obstacles économiques et structurels liés au règlement de la Ligue espagnole" qui les empêcheraient de prolonger leur joyau. Une Liga, qui ne se laisse pas démonter et qui a annoncé, fin juillet, ne pas vouloir céder face aux exigences du Barça.

Pour aller où ? C’est évidemment la question à 1000 francs. Fort logiquement, les rumeurs les plus persistantes l’annoncent du côté du PSG ou de Manchester City, deux mastodontes aux mannes financières presque illimitées. Seul hic, l’ahurissante prime que pourrait toucher Messi à la signature (100 millions d’euros !) en plus de son salaire pourrait refroidir même les plus riches des potentiels acquéreurs.

Et dans un univers covidé où même les bastions financiers commencent à compter leurs sous, s’offrir Messi et ses émoluments exorbitants relèverait d’un vrai coup de folie. Le PSG, favori numéro 1, est-il prêt à franchir le pas et dégraisser son noyau pour s'offrir la Pulga? Réponse dans les prochains jours.

Une chose est sûre, le Barça et Messi se séparent officiellement pour la 1e fois depuis 18 ans. Pour mieux se retrouver ? L'hypothèse paraît improbable aujourd'hui au vu de la rigidité et de la non-flexibilité de la Ligue par rapport à ses exigences financières. Mais avec le Barça, on n'est finalement jamais au bout de nos surprises. Les Catalans ne seraient-ils pas capables de pousser la moitié de leur noyau vers la sortie pour vider leurs caisses financières et sauver leur soldat Lionel ? Une chose est sûre, le feuilleton Messi n'en est encore qu'à ses balbutiements.