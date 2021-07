Lionel Messi, le Roi a enfin trouvé sa couronne

Et comme un symbole, il remporte ce trophée quelques jours après que son contrat avec le FC Barcelone s’est terminé. S’il devrait prolonger avec son club de toujours, l’Argentin a remporté la Copa America en étant un joueur libre.

Une énorme explosion de joie suivie d’un geste sportif et plein de respect. Il s’en va consoler son ami Neymar , victime malheureuse de son sacre libérateur. Ils resteront d’ailleurs de longues minutes assis dans le couloir menant aux vestiaires à discuter et rigoler. Le Brésilien en est sans doute conscient, le gaucher vient de vivre un des plus grands soulagements de sa carrière.

C’est fait, l’Argentine de Lionel Messi a brisé le signe indien et a remporté la Copa America ce dimanche face au Brésil (1-0). Après de longues années de déception avec la sélection, le numéro 10 tient enfin un trophée. Un des plus grands joueurs de l’histoire, 6 Ballons d’Or au compteur, sans trophée avec son pays, la statistique faisait tache. Retour sur le chemin de croix qui a mené le gaucher au Graal à 34 ans.

Sa seule grande performance en Coupe du Monde intervient en 2014 où il atteint la finale et aurait sans doute déjà pu soulever son premier trophée avec l’Albiceleste si Higuain s’était montré plus précis devant le but de Neuer . Finalement l’Argentine s’incline aux prolongations sur un but de Götze . Le Barcelonais est passé tout proche mais voit son rêve lui filer entre les doigts.

Il séchera ses larmes l’année suivante en remportant les Jeux Olympiques à Pékin mais une fois encore, il s’agit d’une victoire avec une équipe de jeunes. Il faudra ensuite attendre de longues années avant d’à nouveau atteindre la finale. Eliminé en quart de finale de la Coupe du Monde par l’Allemagne en 2006 alors qu’il n’était pas encore titulaire, il vivra les Coupes du Monde suivantes dans la peau d’un leader mais sera également éliminé en quart en 2010 par l’Allemagne (4-0) et en huitième de finale en 2018 par la France (4-3).

Souvent passé tout proche, Lionel Messi a souvent vu ses rêves s’écrouler en finale, trois fois en Copa America et une fois en Coupe du Monde. Et sa première déception intervient très tôt, en 2007… face au Brésil. Après avoir remporté la Coupe du Monde des moins de 20 ans deux ans auparavant, Messi ne parvient pas à rééditer l’exploit lors de la Copa America et l’Argentine s’incline 3-0 face au Brésil. Un tout jeune Messi titulaire avec le numéro 18 dans le dos, puisque le 10 est chasse gardée de Riquelme, verse ses premières larmes avec la sélection.

Messi a connu une déception en Coupe du Monde mais en a connu de nombreuses en Copa America. Trois finales perdues et une troisième place. Après la défaite en finale en 2007, l’Albiceleste a été battue bien plus tôt dans la compétition en 2011, en quart de finale aux tirs au but par l’Uruguay. Une gifle qui va motiver le natif de Rosario qui emmènera son Argentine en finale deux fois de suite après ça.

Qui plus est deux années de suite puisque l’édition spéciale du centenaire de la compétition était organisée en 2016 alors que la Copa avait déjà eu lieu en 2015. Résultat, deux défaites en deux ans. La première intervient face au Chili. Après un 0-0 insipide, les deux équipes doivent se départager aux tirs au but. Le résultat est sans appel, 4-1 pour le Chili et Lionel Messi est le seul Argentin à inscrire son tir au but.

En 2016, le score et l’adversaire sont identiques. 0-0, direction les tirs au but. Et cette fois le Chili s’impose 4-2 dans cet exercice. Messi, premier tireur pour l’Albiceleste, manque cette fois sa tentative. Le magicien est maudit.

En 2019, l’Argentine est éliminée en demi-finale par le Brésil (2-0) et retrouve une nouvelle fois le Chili en petite finale. Cette fois, les Argentins s’imposent 2-1 grâce à des buts de Dybala et Aguero. Messi aura donc fini sur toutes les places du podium, sauf la première, la seule qui compte vraiment.

Vient alors 2021. L’Argentine doute mais se qualifie pour la finale en battant la Colombie aux tirs au but. Devant elle en finale, le Brésil, à domicile dans son Maracana. L’obstacle semble insurmontable pour un homme qui a connu tant de désillusions avec sa sélection. Pourtant, jusque-là, le numéro 10 a porté son équipe avec 4 buts et 5 passes décisives en 6 matchs.

La finale commence bien pour l’Argentine, Di Maria ouvre la marque d’un petit lob sur Ederson à la 22e minute. Le match est tendu, les grosses fautes se multiplient et Messi a du mal à sortir son épingle du jeu. L’Argentine brille surtout par sa solidité défensive et pour une fois, elle ne cédera pas. Messi n’a pas été décisif dans cette finale et a sans doute fait son moins bon match de la compétition. Mais peu importe, il l’a fait, enfin, il a remporté un trophée avec son Argentine.

Le 10 juillet 2021 restera comme la date historique à laquelle Lionel Messi a remporté son premier trophée avec l’Albiceleste. Hasard du calendrier, c’est également le 10 juillet mais en 2016 que Cristiano Ronaldo remportait l’Euro, son premier trophée avec le Portugal. Comme quoi, ces deux-là sont inséparables.