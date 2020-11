Lionel Messi, l'as des coups francs plus habile que le Real ou la Juventus

Lionel Messi est un joueur hors-norme. Dribbleur génial, buteur insatiable, il est aussi d’une adresse incroyable sur coup franc.



Sur les dix dernières années, l’as du Barça est plus efficace que le Real Madrid, la Juventus ou l’AS Roma dans cet exercice. Ahurissant.



La stat est relevée par ESPN et relayée par le FC Barcelone sur son compte Twitter. Au cours des dix dernières saisons, La Pulga a claqué 33 buts sur coup franc. Soit deux de plus que tous les joueurs de la Juve pendant la même période, sept de plus que tout le noyau du Real et 9 de plus que l’ensemble de l’effectif de la Roma.